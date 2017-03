La très populaire plateforme de VOD Netflix enchaîne les créations originales et par la même occasion, les succès (Stranger Things, The Get Down, etc…). Le rythme de production des séries estampillées du désormais célèbre logo rouge s’est en effet sensiblement accéléré durant les deux dernières années et ce n’est visiblement que le début. Intitulée Mindhunter soit littéralement Chasseur d’esprits en français, une très prometteuse nouvelle série vient d’être annoncée. Découvrez sans plus attendre son alléchante première bande annonce…

Se déroulant dans la fin des années 70, Mindhunter nous invitera à suivre un enquêteur faisant partie d’une unité d’élite du FBI. Spécialisé dans les crimes en série, cet agent a pour principale particularité de développer des techniques de profilage inédites dans le cadre de sa traque de violeurs et d’assassins notoires…

Voici en substance la toile de fond de cette nouvelle série qui a été créée en collaboration avec David Fincher, rien que ça! Plutôt excitant lorsque l’on sait que le réalisateur américain n’en est pas à son coup d’essai dans le domaine des shows télévisés. Rappelons en effet que Fincher était précédemment à l’origine de l’excellente adaptation US de House of Cards, re-rien que ça! De quoi nous faire saliver à grosses goutes en attendant la sortie d’une première saison programmée pour le mois d’octobre prochain. CAN’T WAIIIT!!!