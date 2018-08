Les assistants personnels vocaux sont devenus incontournables. Amazon lançait l’assistant virtuel Echo en 2015, Google Home proposait son enceinte Home en 2017. Le HomePod d’Apple, dernier arrivé sur le marché ne fait que confirmer cette tendance vers le tout connecté. Mais ces enceintes qui nous permettent de connecter tous les objets de la maison ne sont pas si faciles à mettre en place et ne conviennent pas pour toutes les maisons. Alors pourquoi ne pas leur préférer les meubles connectés pour amorcer une transition en douceur vers la maison de demain ? Comment fonctionne un meuble connecté ?…

Le meuble connecté n’est pas une nouveauté. Il s’agit d’un meuble qui intègre plusieurs fonctionnalités technologiques : branchements USB, supports de chargement, contrôles centralisés de vos outils multimédias, etc…

Le plus populaire reste le meuble TV connecté qui facilite l’usage de tous les objets multimédias de la maison : de la TV à votre ordinateur, en passant par votre smartphone, sans oublier les consoles de jeux. Ce type de meuble offre des designs contemporains, épurés et avant tout fonctionnels car tous les branchements sont directement intégrés au meuble et non apparents.

A présent, il est possible de prolonger l’expérience utilisateur en optant pour des bureaux, des lampes connectées ou encore des canapés intelligents. Le meuble de demain intègre même parfois votre assistant vocal. Si le mobilier connecté fait encore ses premiers pas, la domotique pourra bien changer la donne.

Miliboo, le spécialiste du mobilier présentait en janvier 2018 son premier canapé connecté, proposant une vision innovante du meuble intelligent et de la maison connectée.

Ce canapé permet de contrôler tous les objets de la maison, comme tout meuble intelligent digne de ce nom. Il intègre plusieurs écrans et renouvelle l’expérience home cinéma. Mais sa grande innovation repose sur sa comptabilité avec plusieurs assistants vocaux déjà commercialisés. Le meuble connecté n’a donc pas joué sa dernière carte. Les mobiliers ultra-connectés se renouvellent pour offrir eux aussi une autre expérience du chez soi.

La démocratisation de l’assistant vocal ira-t-elle de pair avec celles des mobiliers intelligents ? Seul l’avenir nous le dira…