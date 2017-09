LG V30 : Prix, date de sortie et fiche technique

Le constructeur coréen LG vient tout juste de dévoiler son nouveau flagship qui n’est autre que le LG V30. Un superbe, ultra-puissant et complet nouveau smartphone qui risque fortement de faire de l’ombre à d’autres modèles haut-de-gamme tels que les Galaxy S8 et Galaxy Note8 de Samsung ainsi qu’au futur iPhone 8 d’Apple. Découvrez sans plus attendre son prix, sa date de sortie ainsi que sa fiche technique complète…

Sans grande surprise, nous savons donc désormais que le V30 qui a hérité du design de son ainé G6 a été assemblé autour d’une armature métallique avec dos en verre mesurant 151.7mm de haut sur 75.4mm de large pour une épaisseur de 7.3mm et un poids de 158g. Précisons que l’ensemble résiste à l’eau et à la poussière (certification IP68).

Equipé d’un large écran OLED FullVision de 6 pouces de diagonale pour une résolution de 2880x1440px, retenez que le LG V30 est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon S835 doté de huit coeurs cadencés à 1.9GHz avec 4Go de mémoire vive en support, d’un appareil photo dorsal doté de deux capteurs de 16MP (avec une ouverture inédite de seulement f/1.6) et 13MP (f/1.9) avec stabilisateur optique, d’une caméra frontale de 5MP, d’un système audio Quad DAC estampillé B&O PLAY, d’un système d’authentification par lecture d’empreintes digitales, est alimenté par une batterie de 3300mAh supportant la charge rapide et sans fil, dispose de 64Go de capacité de stockage interne pouvant être étendue à l’aide d’une carte microSD (128Go pour la version V30+) et sera livré avec le système d’exploitation Android 7.1.2.

Pour finir, sachez que le LG V30 qui a été décliné dans quatre coloris noir, gris, bleu et violet sera commercialisé en Corée du Sud à partir du 21 septembre prochain puis, quelques jours plus tard dans le reste du monde. Son prix de vente n’a pas encore été officiellement confirmé mais avoisinera sans doute les 800€.