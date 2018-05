LG G7 ThinQ : Prix, date de sortie et fiche technique

La semaine dernière, le coréen LG dévoilait son nouveau smartphone de référence, successeur du LG G6, le LG G7 ThinQ. Je vous propose donc naturellement de découvrir sa fiche technique complète ainsi que son prix et sa sate de sortie…

Assemblé autour d’une armature métallique avec dos en verre mesurant 153.2mm de haut sur 71.9mm de large pour une épaisseur de 7.9mm et 162g sur la balance, le LG G7 ThinQ résiste à l’eau ainsi qu’à la poussière comme le veut la certification IP68 qu’il a obtenu.

Côté technique, on retiendra que ce nouveau smartphone est équipé d’un écran LCD Super Bright Display de 6.1 pouces de diagonale pour une résolution QHD+ soit de 3120x1440px, d’un processeur Qualcomm Snapdragon S845 épaulé par 4Go de mémoire vive, d’un appareil photo doté de deux capteurs de 16MP (standard f/1.6 et super grand angle f/1.9), d’une caméra frontale de 8MP (grand angle f1.9), d’un système de reconnaissance faciale couplé avec un capteur d’empreintes digitales intégré sous le module photo dorsal, d’un système audio Quad DAC Hi-Fi avec son Surround DTS-X 3D, embarque 64Go de capacité de stockage interne pouvant être étendue à l’aide d’une carte microSD, est alimenté par une batterie de 3000mAh supportant la charge sans fil et tourne sous Android Oreo 8.0.

Décliné dans quatre coloris (gris, noir, bleu et rose), sachez pour finir que le LG G7 ThinQ sera disponible en France à partir du 1er juin prochain au tarif de 849€.