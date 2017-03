Le Mobile World Congress vient d’ouvrir ses portes et ce matin, LG fut le premier constructeur à monter sur scène pour dévoiler son nouveau smartphone de référence qui n’est autre que le LG G6. Nouveau flagship coréen dont les caractéristiques techniques complètes, photos de presse officielles, prix et date de sortie sont à découvrir dans la suite de cet article…

Assemblé dans un boitier métallique et étanche (certifié norme IP68) mesurant 148.9mm de haut sur 71.9mm de large pour une épaisseur de 7.9mm et un poids de 163g, sachez pour commencer que le LG G6 sera disponible à partir du 10 mars prochain, aux alentours de 750€.

D’un point de vue purement technique, on retiendra que le G6 est équipé d’un écran « Full Vision » de 5.7 pouces de diagonale pour une résolution de 2880×1440 pixels soit un format peu conventionnel de 18:9, d’un processeur Qualcomm Snapdragon S821 doté de 8 coeurs cadencés à 2.1GHz et épaulés par 4Go de mémoire vive, d’un appareil photo grand angle avec deux capteurs de 13 Mégapixels (f/1.8-2.4)), d’une caméra frontale de 5 Mégapixels (f/2.2), d’un port USB réversible de type-c, d’un système d’authentification par lecture d’empreintes digitales, d’un système audio Quad Hi-Fi DAC, embarque 32Go ou 64Go de capacité de stockage interne pouvant être étendue via microSD, est alimenté par une batterie de 3.300mAh et sera livré avec le système d’exploitation Android Nougat 7.0 intégrant Google Assistant.

Précisons enfin qu’une version qui ne sera visiblement commercialisée qu’aux Etats-Unis supportera la recharge sans fil.