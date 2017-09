LeComparateurAssurance: Comparez et économisez jusqu'à 30% en moyenne sur votre assurance

Vous êtes sur le point de souscrire ou renouveler votre assurance auto, santé, habitation ou autre? Dans ce cas vous devriez faire un petit tour du côté du site Le Comparateur Assurance qui vous propose gratuitement, en toute simplicité et sans engagement de comparer en ligne les offres d’organismes d’assurance, mutuelles et courtiers…

Avec pas moins de 90 assureurs, 5000 agences locales, 200 formules d’assurance auto, 4000 formules de mutuelle santé et plusieurs centaines disponibles dans les autres catégories d’assurances, Le Comparateur Assurance propose aux professionnels et particuliers d’établir en quelques clics plusieurs devis correspondant à leurs besoins.

Grace à sa fonction de géolocalisation en temps réel que ce comparateur lancé en 2010 est le seul à proposer en France, vous pourrez selon vos préférences sélectionner des formules disponibles auprès d’assureurs proches de chez vous ou non. Les nombreux filtres accessibles depuis l’outil comparatif du site vous permettront d’affiner vos recherches en fonction de critères tels que le prix, les garanties ou encore selon la pertinence des offres listées. Un système de notation vous signale au passage les meilleurs garanties disponibles.

Une fois vos devis téléchargés, vous aurez 30 jours pour les comparer tranquillement depuis chez vous et en cas de besoin, vous pourrez demander à être rappelé gratuitement par un conseillé qui répondra à toutes vos questions et vous guidera ainsi dans votre choix. En visitant la section « Guide de l’assurance« , vous pourrez également obtenir de multiples conseils et informations relatifs aux assurances et leur fonctionnement.

Totalement indépendant, impartial, signataire de la charte du CCSF et n’effectuant aucune présélection, Le Comparateur Assurance se targue de pouvoir vous faire économiser jusqu’à 30% en moyenne sur votre futur contrat d’assurance.

Simplicité d’utilisation, offre complète et assistance gratuite; pas étonnant que 96% des millions d’utilisateurs qui sont d’ores et déjà passés par ce site pour comparer et choisir leur assureur/mutuelle/courtier se déclarent satisfait par leur expérience et les services rendus.