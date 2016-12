Pas moins de quinze années après la sortie du remake américain du célèbre film d’horreur japonais The Ring et douze années après sa suite, un troisième chapitre s’apprête à son tour à venir hanter nos cinémas. Intitulé Le Cercle – Rings, ce long-métrage réalisé par F. Javier Gutiérrez sera projeté dans nos salles à partir du 1er février prochain. En attendant, les amateurs du genre vont pouvoir découvrir une terrifiante première bande annonce dans ses versions française (VF) et originale sous-titrée (VOST)…

Précisons en passant que Matilda Lutz, Alex Roe, Vincent D’Onofrio, Johnny Galecki, Aimee Teegarden, Laura Wiggins et Zach Roerig seront entre autre à l’affiche de cette suite…

Synopsis: Une jeune femme prénommée Julia s’inquiète pour son petit ami Holt lorsqu’ il commence à s’intéresser aux mystères entourant une vidéo censée tuer celui qui la regarde 7 jours après l’avoir visionnée. Elle se sacrifie pour sauver son petit ami et fait alors une terrifiante découverte: il y a « un film dans le film » que personne n’avait encore vu…

LE CERCLE – RINGS: BANDE ANNONCE #VF1

LE CERCLE – RINGS: BANDE ANNONCE #VOST1