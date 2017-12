Révélée il y a peu par les Studios Universal, la première bande annonce de Jurassic World: Fallen Kingdom qui n’est autre que le prochain et accessoirement cinquième volet de Jurassic Park nous offre un premier aperçu de ce que cette suite nous réserve. Bande annonce que je vous propose de découvrir sans plus attendre dans ses versions originale et française…

Attendu dans nos salles en date du 6 juin prochain, ce nouveau chapitre qui se déroule juste après les évènements relatés dans Jurassic World sera pour nous l’occasion de retrouver Claire Dearing qui a entre temps fondé le « Dinosaur Protection Group ». Une organisation ayant pour objectif de sauvegarder les dinosaures et en premier lieu, de les exfiltrer de l’île Isla Nublar menacée par une éruption volcanique. Pour ce faire, elle pourra bien évidemment compter sur l’aide d’Owen Grady…

Notez au passage que Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, James Cromwell, Ted Levine et Justice Smith seront entre autre à l’affiche de ce long-métrage réalisé par Juan Antonio Bayona.