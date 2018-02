Un an et demi après la sortie de l’excellent Rogue One soit du tout premier spin-off de la cultissime Saga intergalactique Star Wars, LucasFilm et Disney s’apprêtent à nous livrer un second long-métrage dérivé de cette même Saga. Intitulé Solo: A Star Wars Story, ce nouveau long-métrage se focalisera comme son titre l’indique sur l’un des principaux […]