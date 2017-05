Iron Sky 2 - The Coming Race: Première bande annonce et date de sortie

Cinq longues années après avoir annoncé qu’une suite du film Iron Sky était en préparation et pour faire suite à un teaser dévoilé en novembre 2014, le réalisateur finlandais Timo Vuorensola nous livre enfin une première bande annonce! Hallucinante vidéo de promotion qui, sans grande surprise, confirme que ce deuxième volet intitulé Iron Sky 2: The Coming Race sera encore plus déjanté que le premier qui avait pourtant déjà mis la barre très haute… Impossible dites vous?! Vous changerez sans doute d’avis après avoir vu déboulé Adolph Hitler sur le dos d’un T-Rex en scandant Sieg Heil Mutter Fickers!… EPIC!!!

Initialement prévu pour une sortie dans le courant de l’années dernière, sachez que The Coming Race devrait finalement débarquer le 14 février 2018 soit avec pas moins de deux années de retard… Croisons donc les doigts en espérant qu’aucun incident de parcours ne viendra prolonger encore un peu plus notre attente…