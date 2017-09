iPhone X : Prix, date de sortie et fiche technique de l'iPhone 10

Sans surprise aucune, Tim Cook et ses équipes ont finalement dévoilé le fameux nouvel iPhone marquant le dixième anniversaire du célèbre smartphone pommé. Je vous propose donc naturellement de découvrir la fiche technique, le prix, la date de sortie et la vidéo de présentation officielle de ce superbe et surpuissant iPhone qui a finalement été baptisé iPhone X (prononcez iPhone 10)…

Assemblé autour d’une armature métallique certifiée notre IP67 (résistant à l’eau et à la poussière) avec dos en verre blanc ou noir mesurant 143.6mm de haut sur 70.9mm de large pour une épaisseur de 7.7mm et 174g à la pesée, l’iPhone X est indiscutablement le digne héritier de l’iPhone premier du nom lancé en janvier 2007.

La première chose qui saute immédiatement aux yeux lorsque l’on découvre le X se trouve en façade. Je fais bien évidemment référence à son imposant écran OLED de 5.8 pouces de diagonale capable d’afficher une résolution Super Retina HD True Tone de 2436x1125px. Ecran aux bordures quasi absentes et recouvrant ainsi la totalité de la façade de l’appareil.

Sous cet écran se cachent un processeur A11 doté de 6 coeurs sans doute épaulés par 3Go de mémoire vive, un coprocesseur de mouvement M11 et un système neuronal.

Pour le reste, on retiendra que l’iPhone X est équipée d’une appareil photo dorsale avec capteur grand angle de 12Mpx (f/1.8) et téléobjectif (f/2.4) avec stabilisation optique et enregistrement 4K à 24, 30 ou 60 IPS, HD 1080p à 30 ou 60 IPS et ralenti en 1080p à 120 ou 240 IPS, d’une caméra frontale TrueDepth de 7Mpx (f/2.2) avec enregistrement vidéo HD 1080p, supportant le fameux « mode portrait » complété par le nouveau mode « éclairage de portait ». Notons enfin que la batterie de l’iPhone X peut être rechargée à l’aide d’un accessoire à induction soit, sans fil.

Ce n’est pas tout puisque l’autre nouveauté marquante de l’iPhone X concerne son système d’authentification. Comme annoncé par la rumeur, Apple a en effet décidé d’abandonner son traditionnel bouton de retour à l’accueil avec capteur d’empreintes digitales au profit d’un système de reconnaissance faciale appelé « Face ID ». Système extrêmement avancé, permettant de déverrouiller l’appareil en une fraction de seconde, simplement en le regardant et ce, même dans l’obscurité.

Bref, un bien bel et puissant objet dont le prix de vente en refroidira plus d’un. Pour vous offrir l’iPhone X, vous devrez en effet débourser pas moins de 1159€ (64Go) ou 1329€ (256Go) le jour de sa sortie prévue pour le 3 novembre prochain. De quoi vous laisser le temps mettre suffisamment d’argent de côté… Ou pas…