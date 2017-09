iPhone 8 : Prix, date de sortie et fiche technique attendus

Sauf mauvaise surprise, Tim Cook et ses équipes présenteront leur prochain smartphone de référence communément appelé iPhone 8 (iPhone X, iPhone AE ou iPhone tout court selon les sources) dans le courant du mois prochain. En attendant, je propose aux plus curieux et impatients d’entre vous de faire un point sur les indénombrables fuites et autres rumeurs qui n’ont cessé d’alimenter l’actualité officieuse de ce nouvel iPhone depuis le début de l’année…

L’année dernière et ce, malgré les multiples fuites qui suggéraient pourtant le contraire, nombreux sont celles et ceux qui restaient persuadés que l’iPhone 7 serait esthétiquement différent de l’iPhone 6s qu’il allait bientôt remplacer.

Convaincu du contraire, le 11 mai de cette même année soit près d’un an et demi en arrière et quatre mois avant la sortie de l’iPhone 7, je me rangeai du côté des plus pessimistes en déclarant que cette génération ne serait effectivement qu’une simple évolution de l’iPhone 6s et qu’un modèle entièrement repensé ne serait sans doute pas lancé avant l’année suivante…

Pour appuyer mon propos, je faisais alors valoir le fait que l’année 2017 marquerait le 10ème anniversaire du célèbre smartphone pommé. Timing idéal pour frapper un gros coup et raison pour laquelle Apple allait selon moi bouleverser son pourtant traditionnel cycle en dévoilant un iPhone 7 qui ne serait qu’un iPhone 6s amélioré. Argument que, sauf erreur de ma part, je fut le tout premier à avancer et qui a depuis été repris par tous les médias, observateurs et autres analystes de la planète…

La sortie d’un iPhone 7 quasi identique à son prédécesseur rapidement suivie par un flot incessant d’indiscrétions dépeignant un iPhone 8 révolutionnaire semblent finalement indiquer que j’avais vu juste car oui, ce nouveau modèle qui sera dévoilé dix ans après l’iPhone premier du nom s’annonce époustouflant et sera l’occasion pour Apple de fêter dignement cet évènement qui bouleversa à tout jamais l’industrie de la téléphonie mobile…

Commençons avec le changement le plus radical et sans doute le plus espéré par les fans de la marque à la pomme, l’écran de l’iPhone 8 qui devrait recouvrir la totalité de sa façade. Les épaisses bordures supérieures et inférieures qui donnent aujourd’hui encore un look ringard à l’iPhone et plus encore depuis la sortie de concurrents tels que le Galaxy S8 et le LG G6 vont enfin disparaitre! Ce n’est pas tout puisqu’Apple aurait au passage consenti à adopter la technologie OLED qui délivre des couleurs plus vives, des noirs plus profonds et consomme moins d’énergie que la technologie LCD.

Changement qui nous mène directement au suivant qui concerne le bouton de retour à l’accueil et son capteur d’empreintes digitales Touch ID. Suite à la disparition du traditionnellement large encadrement de l’écran, ce composant qui était jusqu’à présent intégré au bas de la façade de l’iPhone aurait été intégré sous l’écran de l’iPhone 8! Il suffirait ainsi de poser son doit sur la façade de ce dernier pour interagir avec ce bouton virtuel et activer ses multiples fonctions. Prouesse technique qu’aucun autre constructeur n’a à ce jour été en mesure d’accomplir…

Magique me direz vous mais ne vous emballez pas trop vite car une récente série d’indices découverte dans les méandres des fichiers systèmes de l’enceinte HomePod qui sortira en fin d’année nous raconte une toute autre histoire…

Figurez vous que certains petits malins qui ont fouillé des heures durant dans ces lignes de codes n’ont visiblement pas été en mesure d’y trouver la moindre allusion au fameux système Touch ID. Leurs recherches leur ont par contre permis de découvrir des sections faisant référence à un système d’authentification baptisé « Pearl ID ». Partie intégrante du BiometricKit d’Apple, ce système basé sur la reconnaissance faciale s’appuierait sur un module photo couplé à un capteur infrarouge intégrés en façade. Système qui remplacerait purement et simplement l’authentification par lecture d’empreintes digitales Touch ID, serait capable de scanner et reconnaître un visage en l’espace de quelques millionièmes de secondes, sans que son utilisateur soit obligé de le tenir face à lui et qui plus est, fonctionnerait même dans la pénombre. D’après l’analyste Ming-Chi Kuo de KGI Securities, avec son système, Apple aurait pas moins de deux années d’avance sur la concurrence en grande majorité équipée de plateformes Qualcomm.

Pour en finir avec la future solution d’authentification qui pourrait avoir été retenue par Apple, sachez que certaines fuites suggèrent que le bouton Home intégrant Touch ID serait toujours présent mais finalement intégré au dos de l’appareil. Autre hypothèse qui a donné des sueurs froides à la plupart d’entre nous mais n’a que très peu de chances de se confirmer et repose probablement sur la conception de vulgaires copies chinoises anticipées.

Son écran OLED sans bordures et son nouveau système d’identification sont les plus importantes des possibles nouveautés qui seront apportées par l’iPhone 8 mais Tim Cook et ses équipes nous réservent probablement d’autres surprises. Sachez qu’il se murmure également que ce nouvel iPhone serait équipé d’une batterie dont la capacité de charge serait grandement revue à la hausse et supporterait enfin la recherche sans fil. Des fonctionnalités de réalité virtuelle inédites seraient également de la partie.

Toutes ces nouveautés auront naturellement une incidence non négligeable sur le prix de vente de ce iPhone qui, d’après les derniers bruits de couloirs en date, devrait être commercialisé aux alentours de 1000€. Sa sortie serait quant à elle prévue pour la fin du mois de septembre. A moins que les rumeurs qui font état de certains problèmes de production et parlent d’une sortie repoussée au mois d’octobre voire même décembre venaient à se confirmer…

Quoi qu’il en soit, pour finir et vous donner une idée aussi précise que possible de ce à quoi l’iPhone 8 devrait ressembler, je propose à celles et ceux qui seraient passés à côté lors de sa publication de découvrir une vidéo que j’ai réalisé deux mois plus tôt en collaboration avec le site TigerMobiles. Vidéo dans laquelle je présentai une maquette extrêmement détaillée de l’iPhone 8 que j’avais fait réaliser à partir de plans schématiques obtenus au début du mois de mai auprès de l’une de mes plus fiables et fidèles sources.