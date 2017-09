Comme prévu, la conférence de presse organisée la nuit dernière par Apple fut l’occasion pour Tim Cook et ses équipes de présenter plusieurs nouveaux produits à commencer par les iPhone 8 et iPhone 8 Plus. Découvrez sans plus attendre leurs caractéristiques techniques, prix et date de sortie…

Commençons avec l’iPhone 8 qui a hérité du design de son prédécesseur mais dans la conception duquel le verre a remplacé le métal. Assemblé autour d’une armature métallique mesurant 138.4mm de haut sur 67.3mm de large pour une épaisseur de 7.3mm et 148g sur la balance, l’iPhone 8 résiste à l’eau et à la poussière (norme iP67).

D’un point de vue purement technique, on retiendra que ce nouvel iPhone est équipé d’un écran LCD de 4.7 pouces de diagonale pour une résolution Retina HD True Tone de 1334x750px avec support 3D Touch, d’un processeur A11 Bionic probablement épaulé par 2Go de mémoire vive, d’un appareil photo dorsal de 12Mpx (f/1.8) avec stabilisateur optique, enregistrement 4K à 24, 30 ou 60 IPS, HD 1080p à 30 ou 60 IPS et ralenti en 1080p à 120 ou 240 IPS, d’une caméra frontale FaceTime HD de 7Mpx (f/2.2) avec enregistrement vidéo HD 1080p, du traditionnel bouton Home avec capteur d’empreintes digitales Touch ID et supporte enfin la charge rapide sans fil.

L’iPhone 8 qui a été décliné dans trois coloris or, argent et gris sidéral sera disponible à partir du 22 septembre prochain aux tarifs de 809€ (64Go) et 979€ (256Go).

Penchons nous ensuite sur l’iPhone 8 Plus dans lequel le métal a également laissé sa place au verre et mesure 158.4mm de haut sur 78.1mm de large pour 7.5mm d’épaisseur et un poids de 202g. Précisons que ce modèle est lui aussi certifié norme IP67.

Du côté de ses caractéristiques, sachez que l’iPhone 8 Plus embarque un écran LCD de 5.5 pouces de diagonale pour une résolution Retina HD True Tone de 1920x1080px avec support 3D Touch, un processeur A11 Bionic sans doute épaulé par 3Go de RAM, un appareil photo doté d’un capteurs de 12Mpx (f/1.8) couplé avec un téléobjectif (f/2.2) avec double stabilisateur optique, des mêmes modes d’enregistrement vidéo disponibles avec l’iPhone 8, d’une caméra frontale FaceTime HD de 7Mpx (f/2.2) avec enregistrement vidéo FULL HD, a lui aussi conservé son bouton de retour à l’accueil avec capteur Touch ID et supporte également la charge rapide sans fil.

Tout comme pour son petit frère, vous pourrez vous procurer l’iPhone 8 Plus dès le 22 septembre prochain et pour se faire, devrez débourser 919€ (64Go) ou 1089€ (256Go).