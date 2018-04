Huawei P20 et P20 Pro : Prix et fiche technique

La semaine dernière, Huawei qui n’est autre que le géant de la téléphonie mobile chinoise et accessoirement troisième plus gros vendeur de smartphone au monde dévoilait ses nouveaux smartphones de référence. Les Huawei P20 et surtout son impressionnant P20 Pro que je vous propose de découvrir en détails à travers leur fiche technique respective accompagnées par leur prix de vente…

Commençons avec le Huawei P20 qui a été assemblé autour d’une armature métallique avec dos en verre mesurant 149.1mm de haut sur 70.8mm de large pour une épaisseur de 7.65mm et un poids de 165g. Design tout en verre, large écran avec encoche au sommet et camera dorsale verticalement alignée, vous remarquerez sans doute au premier coup d’oeil que ce nouveau flagship ressemble à s’y méprendre à l’iPhone X d’Apple mais passons…

D’un point de vue purement technique, on retiendra que le P20 est équipé d’un écran LCD de 5.8 pouces de diagonale pour une résolution de 1080x2244px, d’un processeur Kirin 970 doté de huit coeurs (4×2.36GHz + 4×1.8GHz) épaulés par 4GO de mémoire vive, d’un appareil photo dorsal à double capteur de 12MP (f/1.8) et monochrome 20MP (f/1.6), d’une camera frontale de 24MP (f/2.0), d’un bouton avec capteur d’empreintes digitales situé sous son écran, est alimenté par une batterie de 3400mAh supportant la charge sans fil, embarque 128GO de capacité de stockage interne non extensible et tourne sous Android Oreo 8.1 agrémenté de la surcouche EMUI 8.1.

Passons maintenant au plus intéressant de ces deux modèles à savoir le P20 Pro qui a fait sensation lors de sa présentation. Figurez vous que cette version Pro dispose d’un appareil photo unique en son genre car doté d’un triple capteur développé en collaboration avec LEICA! Une première sur le marché de la téléphonie mobile.

Avec ses trois lentilles de pas moins de 40MP (f/1.8), monochrome de 20MP (f/1.6) et téléobjectif de 8MP (f/2.4), le P20 Pro écrase littéralement la concurrence en devenant le smartphone le plus performant dans le domaine de la photographie sur mobile. Ce n’est pas tout puisqu’avec son capteur de 24MP (f/2.0), la caméra frontale du P20 Pro ne fait elle non plus pas les choses à moitié.

Pour le reste, sachez que ce modèle tournant sous Android Oreo 8.1 avec surcouche EMUI 8.1 est équipé d’un écran OLED de 6.1 pouces pouvant afficher une résolution de 1080x2240px, d’un processeur Kirin 970 (4×2.36GHz + 4×1.8GHz) avec 6GO de RAM en support et 128GO de capacité de stockage non extensible, d’une généreuse batterie de 4000mAh et d’un capteur d’empreintes digitales intégré en façade. Le tout mesurant 155mm de haut sur 73.9mm de large pour une épaisseur de 7.8mm et 180g sur la balance.

Pour finir, sachez que le P20 et P20 Pro sont d’ores et déjà disponibles aux tarifs respectifs de 649€ et 899€.