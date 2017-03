Après LG qui, quelques heures plus tôt, présentait son imposant G6 (lire: LG G6: Prix, date de sortie et fiche technique), ce fut au tour du chinois Huawei de lever le voile sur deux nouveaux smartphones à savoir le Huawei P10 et sa version surdimensionnée baptisée P10 Plus. Modèles dont vous allez sans plus attendre pouvoir découvrir les caractéristiques techniques, prix et date de sortie…

Sachez pour commencer que le P10 a été assemblé dans un boitier métallique mesurant 145.3mm de haut sur 69.3mm de large pour une épaisseur de 6.98mm et un poids de 145g tandis que le P10 Plus mesure 153.5mm de haut sur 74.2mm de large pour la même épaisseur que son petit frère et 165g sur la balance.

Du côté des caractéristiques technique, nous savons désormais que le P10 est équipé d’un écran de 5.1 pouces de diagonale pour une résolution de 1920×1080 pixels, d’un processeur Kirin 960 épaulé par 4Go de mémoire vive, d’un appareil photo à double capteur de 12 et 20 Mégapixels, d’une caméra frontale de 8 Mégapixels, d’un bouton de retour à l’accueil avec système d’authentification par lecture d’empreintes digitales intégré sous son écran, d’un port USB réversible de type-C, est alimenté par une batterie de 3200mAh et embarque 64Go de capacité de stockage interne pouvant être étendue à l’aide d’une carte microSD.

Le P10 Plus partage la plupart ces caractéristiques techniques avec cependant un écran de 5.5 pouces capable d’afficher une résolution de 2560×1440 pixels, une batterie de 3750mAh et une version complémentaire disposant de 6Go de RAM et 128Go d’espace de stockage.

Pour finir, sachez que ces deux nouveaux smartphones chinois seront disponibles en France dans le courant du mois de mars. Comptez 649€ pour vous procurer le P10 tandis qu’il vous faudra débourser 699€ pour le P10 Plus dans sa version 4Go+64Go et 799€ pour sa version 4Go+128Go.