Huawei Mate 10 et Mate 10 Pro : Prix, date de sortie et fiche technique

Comme convenu, le géant chinois Huawei vient de dévoiler ses nouveaux smartphones de références qui ne sont autres que les Mate 10 et Mate 10 Pro. Modèles haut-de-gamme que vous allez pouvoir découvrir en détails au travers de leurs fiches techniques, prix et date de sortie accompagnés par les traditionnelles et officielles photos et vidéo de présentation…

Assemblé autour d’une armature métallique avec dos en verre mesurant 150.5mm de haut sur 77.8mm de large pour une épaisseur de 8.2mm, sachez pour commencer que le Mate 10 pèse 186g. Un peu plus grand tout en étant imperceptiblement plus fin et léger, le Mate 10 Pro mesure pour sa part 154.2mm de haut, 74.5mm de large, 7.9mm d’épaisseur et 178g sur la balance avec l’étanchéité en prime (norme IP67).

D’un point de vue purement technique, les deux modèles partagent la plupart de leurs caractéristiques à savoir un processeur Kirin 970 renfermant huit coeurs (4×2.36GHz + 4×1.86GHz), un co-processor Mali-G72 MP12, un appareil photo dorsale développé en collaboration avec LEICA, doté de deux capteurs de 20MP (Monochrome f/1.6) et 12MP (RGB f/1.6) avec stabilisateur optique, une caméra frontale de 8MP (f/2.0), une généreuse batterie de 4000mAh ainsi que le système d’exploitation Android Oreo 8.0 pré-installé et agrémenté de la surcouche EMUI 8.0.

Les Mate 10 et Mate 10 Pro se différencies de par la taille et la résolution de leur écran (5.9 pouces pour une résolution de 2560x1440px contre 6.0 pouces pour 2160x1080px), leur mémoire vive (4Go contre 6Go) et leur capacité de stockage (64Go contre 128Go). On notera également que tous deux sont dotés d’un bouton Home avec capteur d’empreintes digitales mais qui a été intégré en façade sur le Mate 10 et au dos sur le Mate 10 Pro.

Pour finir, sachez que le Mate 10 qui ne sera visiblement pas disponible en France sera commercialisé avant la fin du mois dans le reste du monde au tarif de 699€ (4Go + 64Go). Le Mate 10 Pro qui sortira dans le courant du mois de novembre sera quant à lui disponible en France pour 799€ (6Go + 128Go).