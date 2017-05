Après plusieurs longs mois d’attente parsemés de fuites et autres rumeurs, HTC vient comme prévu de lever officiellement le voile sur son nouveau smartphone de référence, le HTC U11. Découvrez sans plus attendre son prix, sa date de sortie et sa fiche technique complète!…

Assemblé autour d’une armature métallique étanche (norme IP67) avec dos en verre et mesurant 153.9mm de haut sur 75.9mm de large pour une épaisseur de 7.9mm et un poids de 169g, sachez pour commencer que le HTC U11 sera commercialisé à partir du 22 mai prochain (courant juin en France) au tarif de 759€. Précisons au passage que le U11 sera disponible dans 5 coloris à savoir noir, blanc, bleu, rouge et gris.

D’un point de vue purement technique, on retiendra que ce smartphone est équipé d’un écran LCD de 5.5 pouces de diagonale pour une résolution de 2560×1440 pixels, d’un processeur Qualcomm Snapdragon S835 épaulé par 4Go de mémoire vive (+6Go en Asie), d’un appareil photo de 12 Mégapixels (f/1.7) avec stabilisateur optique pouvant capturer des vidéos au format 4K et enregistrer en 3D audio, d’une caméra frontale de 16 Mégapixels (f/2.0) avec enregistrement vidéo en FULL HD, d’un bouton de retour à l’accueil avec système d’authentification par lecteur d’empreintes digitales, d’un système audio Boomsound HIFI, d’un port USB réversible de type-c, est alimenté par une batterie de 3000mAh et embarque 64Go de capacité de stockage interne (+128Go en Asie) pouvant être étendue à l’aide d’une carte microSD.

Ce n’est pas tout puisque le HTC U11 introduit une intéressante nouveauté baptisée Edge Sense. Pour faire simple, des capteurs intégrés aux tranches latérales de l’appareil permettent d’effectuer tout un tas d’actions personnalisables en pressant plus ou moins fort l’appareil entre ses doigts. Sympa sur le papier, à confirmer dans la pratique…