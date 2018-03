House of Cards Saison 6 : Date de sortie et bande annonce de la dernière saison

Fin 2017, l’industrie du cinéma Hollywoodien baigne en plein scandal Weinstein. Dans ce contexte, suite aux multiples affaires d’agressions et harcèlements sexuels qui ont brutalement mis fin à la carrière de l’acteur Kevin Spacey, la série House of Cards a bien failli être stoppée net et ce, sans avoir livré une fin digne de ce nom à ses fans. Fort heureusement pour eux, après plusieurs semaines de suspense, la plateforme de VOD Netflix annonçait qu’une ultime et accessoirement sixième saison serait finalement produite mais sans sa tête d’affiche qui n’était autre que Frank Underwood…

Dans la précipitation pour ne pas dire la panique générale, décision fut alors prise de propulser Robin Wright sur le devant de la scène. L’actrice qui incarnait jusqu’alors le rôle de la Vice Présidente des États-Unis sous les traits de Claire Underwood remplacera donc Spacey au pied levé.

Bonne ou mauvaise nouvelle? Réponse dans le courant de l’automne prochain qui verra cette ultime saison diffusée sur Netflix…