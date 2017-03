La très populaire plateforme de VOD Netflix enchaîne les créations originales et par la même occasion, les succès (Stranger Things, The Get Down, etc…). Le rythme de production des séries estampillées du désormais célèbre logo rouge s’est en effet sensiblement accéléré durant les deux dernières années et ce n’est visiblement que le début. Intitulée Mindhunter […]