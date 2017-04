Jamais, depuis que les téléphones mobiles ainsi que les fuites qui précèdent systématiquement leur lancement existent, jamais un smartphone n’aura été à ce point victime d’indiscrétions que les Galaxy S8 et Galaxy S8+ de Samsung. Un torrent de fuites a en effet dévoilé tout ce qu’il était possible de révéler à leur sujet et ce, plusieurs semaines avant la conférence de presse organisée en ce jour par le constructeur coréen. Évènement qui se tiendra plus tard dans la journée mais que nous n’aurons pas eu besoin d’attendre car le revendeur français Boulanger a prématurément et sans doute par mégarde publié les fiches produits des deux modèles. Je vous propose donc de découvrir avec quelques heures d’avance leur prix, date de sortie et fiche technique officiels…

Commençons avec le Galaxy S8 qui a été assemblé autour d’une armature métallique et étanche (norme IP68) avec dos en verre mesurant 148.9mm de haut sur 68.1mm de large pour une épaisseur de 8mm et un poids de 152g.

Sans grande surprise, nous savons désormais avec certitudes que le Galaxy S8 est équipé d’un écran Infinity Super AMOLED de 5.8 pouces de diagonale pour une résolution de 2960×1440 pixels recouvrant la quasi totalité de la façade de l’appareil, d’un processeur Exynos 8895 (4×2.3Ghz + 4×1.7Ghz) avec 4Go de mémoire vive en support, d’un appareil photo de 12 Mégapixels (f/1.7) accompagné par une caméra frontale de 8 Mégapixels, d’un système d’authentification par empreintes digitales intégré au dos de l’appareil couplé avec un scanner d’Iris, d’un port USB réversible de type-c, d’une prise casque au format Jack 3.5, est alimenté par une batterie de 3000mAh et embarque 64Go ou 128Go de capacité de stockage interne pouvant être étendue à l’aide d’une carte microSD.

Le Galaxy S8 sera disponible dès le 28 avril prochain au prix de 809€.

Passons ensuite à l’imposant Galaxy S8+ qui reprend le design du S8 mais mesure 159.5mm de haut sur 73.3mm de large pour une épaisseur de 8.1mm et 173g sur la balance.

D’un point de vue purement technique, on retiendra que le S8+ est doté d’un large écran Infinity Super AMOLED de 6.2 pouces de diagonale pour une résolution de 2960×1440 pixels, du même processeur Exynos 8895 que le S8 (4×2.3Ghz + 4×1.7Ghz) épaulé par 4Go de RAM, d’un appareil photo de 12 Mégapixels (f/1.7), d’une caméra frontale de 8 Mégapixels, d’un système d’authentification par empreintes digitales et d’un scanner d’Iris, d’un port USB réversible de type-c, d’une prise casque de type Jack 3.5, d’une batterie de 3500mAh et dispose de 64Go ou 128Go de capacité de stockage interne extensible.

Le Galaxy S8+ sera également commercialisé à partir du 20 avril, au tarif de 909€.

Précisons enfin que les deux modèles seront livrés avec le système d’exploitation Android 7.1 agrémenté de la surcouche Samsung Experience 8.1 ainsi qu’avec le nouvel assistant vocal baptisé Bixby.