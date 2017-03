Suite de l’excellent premier volet sorti en février 2016, DEADPOOL 2 ne sera pas projeté dans nos salles avant l’année prochaine soit courant 2018. Une année au bas mot nous sépare donc encore de cette suite des aventures de ce grand malade de Wade Wilson. Ceci étant, La 20th Century Fox et Marvel semblent être sur le point de lancer la campagne promotionnelle de ce nouveau long-métrage réalisé par David Leitch. Pour preuve, une première bande annonce (un teaser trailer pour être précis…) devrait être officiellement dévoilée sous peu mais que les plus impatients d’entre vous se rassurent, cette dernière vient de fuiter sur les Internets et vous attend donc bien évidemment dans la suite de cet article…

Avant de vous jeter sur le bouton Play du lecteur qui suit, sachez que cette vidéo a été filmée en douce et à l’aide d’un smartphone. Sa qualité laisse donc plutôt à désirer…

Bref, découvrir immédiatement cette bande annonce malgré sa piètre qualité ou attendre bien sagement que la version HD officiel soit dévoilée, c’est vous qui voyez…