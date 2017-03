ENFIN!!! La chaine américaine HBO vient de mettre fin à plusieurs longs mois de suspense en révélant la date de diffusion du premier épisode de la saison 7 de Game of Thrones! Date qui a été communiquée par le biais d’un excitant premier teaser que vous allez naturellement pouvoir découvrir sans plus attendre dans la suite de cet article!…

Nous savons donc désormais que le premier des six épisodes (et non dix) de cette nouvelle et accessoirement avant dernière saison sera diffusé le 16 juillet prochain aux Etats-Unis puis, dès le lendemain via le bouquet français OCS! Quatre mois et une semaine nous séparent donc encore de la reprise. Que dire si ce n’est… CAN’T WAIIIT!!!