Grace à Internet, comparer les prix de vente de produits de grande consommation n’a jamais été aussi simple. La récente prolifération des comparateurs de prix commence néanmoins à compliquer les choses. Raison pour laquelle je vous propose ce matin de découvrir comparez-malin.fr. Un nouveau venu dans le secteur qui devrait grandement faciliter la recherche des prix les plus bas et autres bons plans aux amateurs de nouvelles technologies et plus précisément, de PC portables et tablettes tactiles…

Présenté par ses créateurs comme un comparateur de prix nouvelle génération, le moteur de recherche de Comparez Malin se veut complet mais simple, intuitif et efficace à la fois avec pour principal objectif de vous permettre de trouver les produits correspondants à vos critères et faire de substantielles économies en quelques clics.

Rien de vraiment nouveau me direz vous sauf que Comparez Malin ne se contente pas de vous permettre de comparer les prix de vente des PC portables et tablettes qui ont attiré votre attention. Regroupant les offres disponibles auprès des principaux sites de e-commerce français (plus de 3000 références à ce jour), Comparez Malin se distingue en effet des autres comparateur en fournissant des fiches techniques détaillées comprenant les caractéristiques techniques complètes, photos et même parfois vidéos des produits référencés.

S’appuyant sur cette base de données combinée avec les nombreux filtres disponibles, Comparez Malin vous permet également de comparer le produit pour lequel vous recherchiez le meilleur prix avec d’autres modèles de sa gamme. L’occasion de vous assurer que vous avez bel et bien opté pour le produit qui correspond au mieux à vos besoins et non seulement à votre budget.

Parfaitement adapté à nos vies d’Internantes ultra-connectés et multi-supports, le site comparez-malin.fr est bien évidemment accessible depuis tous types d’appareils et reste donc aussi simple et pratique à utiliser que vous le consultiez depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette tactile. Jugez plutôt par vous même!…