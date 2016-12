Comme ça, sans crier gare et qui plus est, un dimanche matin, la Paramount a décidé de dévoiler la première bande annonce officielle et intégrale du film Ghost in the Shell! Adaptation cinématographique du célèbre manga créé par Masamune Shirow et dans laquelle nous aurons le plaisir de retrouver Scarlett Johansson qui a été retenue […]