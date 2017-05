Si vous êtes de celles et ceux qui ont suivi la lente descente aux enfers de la famille Rayburn, vous attendez sans doute avec impatience et anxiété la troisième et accessoirement dernière saison de la série Bloodline. Pour vous faire patienter jusqu’à la sortie de cette ultime saison qui sera disponible en intégralité à partir du 26 mai prochain, la plateforme de VOD Netflix a récemment dévoilé une intense nouvelle bande annonce qui vous attend bien sagement dans la suite de cet article…