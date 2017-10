X-Men - Les Nouveaux Mutants : Terrifiante première bande annonce

Attendu dans nos salles pour le 4 avril 2018, le prochain film inspiré par les X-Men se dévoile ce matin au travers d’une terrifiante première bande annonce. Intitulé X-Men: Les Nouveaux Mutants, ce onzième long-métrage de la série va visiblement se démarquer des dix précédents en jouant à fond la carte de l’épouvante. C’est tout du moins ce que suggère la fameuse vidéo de promotion que vous allez pouvoir découvrir dans la suite de cet article…

Réalisé par l’américain Josh Boone, ce nouveau X-Men nous plongera au sein d’une lugubre et secrète institution entre les murs de laquelle cinq jeunes mutants sont retenus le temps qu’ils soient en mesure d’appréhender et maîtriser leurs puissants et dangereux pouvoirs…

Côté casting, on retiendra principalement la participation d’Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga et Blu Hunt.