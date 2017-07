Véritable carton et indiscutablement l’une des toutes meilleures séries diffusées en 2016, l’excellente Westworld sera de retour dans le courant de l’année prochaine pour une deuxième saison qui s’annonce encore plus tordue et sanglante que la précédente. C’est tout du moins ce que suggère la première bande annonce de cette nouvelles saison qui vient d’être révélée par la chaine américaine HBO à l’occasion de la Comic-Con 2017 qui se déroule actuellement à San Diego. Alléchante vidéo que vous allez naturellement pouvoir découvrir sans plus attendre dans la suite de cet article…