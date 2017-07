The Walking Dead Saison 8 : Une explosive bande annonce en attendant l'épisode 1

Cinq minutes mes ami(e)s! Pas moins de cinq minutes de séquences inédites sont à découvrir de toute urgence dans la bande annonce intégrale de la saison 8 de la série télévisée The Walking Dead! Explosive vidéo de promotion dans laquelle nous retrouvons l’ensemble des personnages qui ont survécu à la saison précédente et qui sont visiblement bien décidés à en finir une bonne fois pour toutes avec Negan et sa bande de Sauveurs…

Pour rappel, sachez que le premier épisode de cette nouvelle saison et accessoirement centième de la série sera diffusé le 22 octobre prochain aux Etats-Unis et dans la nuit du 22 au 23 sur le bouquet français OCS.