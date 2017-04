Sans en être une, ça reste la grosse surprise de cette fin de semaine. La première bande annonce officielle du film Star Wars 8: Les Derniers Jedi qui n’est autre que le très attendu prochain volet de la célèbre Saga intergalactique vient tout juste d’être dévoilée par les Studios Disney et LucasFilms! Exitante et naturellement époustouflante vidéo de promotion que vous allez donc pouvoir découvrir immédiatement dans ses versions française (VF) et originale sous-tirée (VOST)! Tendez bien la joue, et que La Force soit avec vous mes ami(e)s…

Programmé pour une sortie dans nos salles en date du 13 décembre prochain, sachez que ce huitième épisode réalisé par Rian Johnson reprendra le fil de l’histoire juste après les évènements relatés dans l’épisode précédent à savoir Star Wars 7: Le Réveil de la Force.

Côté casting, sachez que Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Benicio Del Toro, Laura Dern et Kelly Marie Tran seront entre autre à l’affiche de cette suite. Allez, tou(te)s en coeur avec moi… CAN’T WAIIIT!!!

STAR WARS ÉPISODE 8 – LES DERNIERS JEDI: BANDE ANNONCE #VF1

STAR WARS ÉPISODE 8 – LES DERNIERS JEDI: BANDE ANNONCE #VOST1