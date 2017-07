Ready Player One : Découvrez l'époustouflante bande annonce du nouveau Spielberg !

Attendu dans nos salles pour le 28 mars 2018, le prochain long-métrage de Steven Spielberg se dévoile enfin au travers d’une époustouflante première bande annonce! Il est bien évidemment question du très attendu Ready Player One qui n’est autre que l’adaptation cinématographique du cultissime roman Player One d’Ernest Cline…

Si vous n’aviez encore jamais entendu parler de ce long-métrage et encore moins du roman dont il s’inspire, sachez que Ready Player One qui se déroule dans un futur plus ou moins proche nous invitera à suivre les aventures d’un adolescent qui décide de se lancer dans une incroyable chasse au trésor au coeur d’un monde imaginaire appelée OASIS. Monde virtuel au travers duquel les habitants d’une planète Terre ravagée par les changements climatiques et les guerres à répétition se plongent pour fuir virtuellement la désolation du monde réel…

Côté casting, notons au passage que Tye Sheridan, Simon Pegg, Olivia Cooke, T.J. Miller et Ben Mendelsohn seront entre autres à l’affiche de ce nouveau Spielberg.