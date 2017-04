Attendu dans nos salles pour le 15 novembre prochain, le film Justice League (du nom de l’équipe regroupant les principaux super-héros de l’univers DC Comics) se dévoile enfin au travers d’une époustouflante nouvelle bande annonce! Vidéo qui vient tout juste d’être dévoilée par la Warner et vous allez donc naturellement pouvoir découvrir immédiatement dans ses versions originale (VO) et française (VF)…

Réalisé par Zack Snyder, sachez que ce long-métrage sera l’occasion pour les fans du genre de retrouver Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller et Ray Fisher interprétant respectivement les rôles de Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash et Cyborg.

Synopsis: Après avoir retrouvé foi en l’humanité, Bruce Wayne, inspiré par l’altruisme de Superman, sollicite l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash –, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’une attaque apocalyptique…

JUSTICE LEAGUE: BANDE ANNONCE #VF1

JUSTICE LEAGUE: BANDE ANNONCE #VO1