Vous l’attendiez évidemment avec fébrilité, elle est enfin arrivée! Après nous avoir fait saliver à grosses gouttes en diffusant une poignée de teasers tout au long des semaines passées, la chaine américaine HBO vient finalement de dévoiler une première bande annonce digne de ce nom pour la saison 7 de Game of Thrones! Excitante vidéo de promotion d’une minute et demi dans laquelle nous retrouvons non sans émotion Jon Snow, Cerseï et Daenerys…

Je suppose que cette date est d’ores et déjà marquée au fer blanc dans votre agenda mais dans le doute, je vous rappelle que le premier épisode de cette nouvelle saison de seulement 6 épisodes sera diffusé le 16 juillet prochain aux Etats-Unis puis, dès le lendemain via le bouquet français OCS. Allez, tous en coeur avec moi… CAN’T WAIIIT FOR WINTER TO COME!!!