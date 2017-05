Connu sous le nom de Bob Gray, celui que certains appellent Pennywise, Grippe-Sou ou tout simplement Ça, le clown le plus flippant de tous les temps s’apprête à faire son grand retour! Figurez vous que cette entité démoniaque qui aime incarner nos peurs les plus profondes pour tenter de nous entraîner dans la mort se glissera bientôt dans nos salles de cinéma ou elle fera régner la terreur pour le plus grand plaisir des amateurs du genre. En attendant la sortie de cette adaptation sur grand écran du célèbre roman publié en 1986 par Stephen King (le 20 septembre prochain en France), voici une angoissante nouvelle bande annonce…

Synopsis: Alors qu’une série de disparitions d’enfants affole la petite ville de Derry dans le Maine, un groupe de sept jeunes adolescents se faisant appeler « Le Club des Ratés » décide de partir à la recherche d’une créature maléfique qui serait à l’origine de ces mystérieuses disparitions…