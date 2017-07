Initialement prévue pour une sortie début mai 2018, la première des deux parties du film Avengers: Infinity War qui n’est autre que le troisième volet des aventures des Avengers sera finalement projetée dans nos salles dès le 25 avril prochain. Alors certes, les fans de la franchise pourront voir ce nouveau long-métrage avec quelques jours d’avance sur le planning initial mais l’attente ne leur paraîtra pas moins interminable pour autant… Heureusement pour eux, une première bande annonce devrait être dévoilée publiquement et à grande échelle sous peu. Je précise à grande échelle car cette vidéo de promotion a été révélée dans le cadre restreint de la conférence D23 2017. Les plus impatients d’entre vous vont donc pouvoir la découvrir sans plus attendre…

Comme d’habitude dans ce contexte, sachez que la vidéo qui suit a été capturée à l’aide de son smartphone par un petit malin présent dans le public durant la projection de ce teaser trailer. Inutile donc de préciser que la qualité et le cadrage laissent franchement à désirer. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous avais pas prévenu…