Chose promise, chose due! Hier, la 20th Century Fox diffusait un alléchant teaser trailer au travers duquel nous apprenions que la première bande annonce du film ALIEN: Covenant qui n’est autre que le très attendu prochain film de la Saga ALIEN serait dévoilé ce dimanche. Cadeau de Noël qui a été déposé quelques heures plus tôt par le sympathique barbu, que vous allez donc pouvoir déballer sans plus attendre et découvrir dans ses versions française et originale…

Suite de l’excellent Prometheus et accessoirement sixième volet de la série se déroulant avant les évènements relatés dans ALIEN premier du nom, ce nouveau long-métrage signé Ridley Scott nous invitera à suivre les membres d’équipage du vaisseau Covenant en partance pour une planète située au fin fond de notre galaxie. Monde qu’ils pensaient être un paradis vierge et inexploré avant de rencontrer sur place un androïde prénommé David. Unique survivant de la dernière et fatale expédition du vaisseau Prometheus. Ils vont alors découvrir qu’ils viennent de débarquer sur une planète particulièrement hostile, cachant une terrible menace…

Côté casting, sachez que Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England et Benjamin Rigby seront principalement à l’affiche de ce film dont la sortie française est programmée pour le 17 mais prochain.

En attendant, voici donc cette fameuse, angoissante et époustouflante première bande annonce…

ALIEN – COVENANT: BANDE ANNONCE #VF1

ALIEN – COVENANT: BANDE ANNONCE #VO1