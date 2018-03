Avengers 3 – Infinity War : Une explosive nouvelle bande annonce en attendant sa sortie

Attendu dans toutes les salles obscures françaises qui se respectent en date du 25 avril prochain, le nouveau et accessoirement troisième chapitre des aventures des Avengers se dévoile un peu plus au travers d’une explosive nouvelle bande annonce récemment dévoilée par les Studios Marvel et Disney. Vidéo d’un peu plus de deux minutes qui vous attend bien sagement dans la suite de cet article et sera pour vous l’occasion de découvrir une poignée de séquences inédites, extraites de cette suite intitulée Avengers: Infinity War…

Rappelons au passage que Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Josh Brolin et Zoe Saldana seront entre autre à l’affiche de ce nouveau long-métrage réalisé par Anthony et Joe Russo.