Fin juillet, une première bande annonce destinée à faire la promotion du film Avengers: Infinity War étaient projetée dans le cadre restreint de la conférence D23. Aujourd’hui soit pas moins de quatre mois plus tard, nous autres qui n’avons pas eu ma chance d’assister à cet évènement pouvons enfin découvrir les premières images de ce nouveau long-métrage mettant en scène les aventures des Avengers. La fameuse et explosive bande annonce révélée l’été dernier vient en effet d’être rendue publique par les Studios Marvel…

Pour rappel, ce troisième volet réalisé par Anthony et Joe Russo sera projeté dans nos salles à partir du 25 avril 2018. Côté casting, on retiendra principalement la participation de Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Josh Brolin et Zoe Saldana.