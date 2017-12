Intitulée Altered Carbon, la nouvelle série fantastique produite par la plateforme de VOD Netflix se dévoile au travers d’une excitante première bande annonce qui vous attend bien sagement dans la suite de cet article…

Création originale la plus couteuse produite à ce jour par Netflix, cette série adaptée d’une nouvelle signée Richard K. Morgan nous transportera dans un univers cyberpunk particulièrement sombre et dans lequel l’immortalité est en quelque sorte devenue réalité.

Les hommes ont en effet trouvé un moyen d’échapper à la mort et ce, en numérisant et téléchargeant leur esprit dans des corps synthétiques. Toile de fond des aventures d’un certain Takeshi Kovacs. Ancien militaire employé par le richissime Laurens Bancroft pour découvrir l’identité de son assassin…

Pour finir, sachez que la première saison de cette série principalement portée par Joel Kinnaman sera disponible à partir du 2 février prochain.