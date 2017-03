Un peu moins de deux mois et demi nous séparent encore de la sortie d’ALIEN COVENANT qui n’est autre que le très attendu prochain film de la Saga ALIEN qui débarquera dans nos salles le 10 mai prochain. Tremblez misérables terriens car pour nous faire patienter jusqu’à cette date, la 20th Century Fox nous livre ce matin une nouvelle et franchement flippante bande annonce contenant une bonne dose de séquences inédites que vous allez naturellement pouvoir découvrir sans plus attendre dans la suite de cet article…

Synopsis: Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination d’une planète située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce qu’ils pensent être un paradis encore intouché. Il s’agit en fait d’un monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible. Ils vont tout tenter pour s’échapper….