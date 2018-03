Principaux centres d’intérêt des Geeks de la première heure, les nouvelles technologies, jeux vidéos, bandes dessinées et séries télévisées sont en l’espace de quelques années seulement devenus des produits de consommation de masse qui se sont ainsi immiscées dans le quotidien de Madame et Monsieur tout-le-monde. Du coup, celles et ceux que l’on qualifie aussi de NERD et qui autrefois étaient considérés comme des intellos boutonneux, bizarres et renfermés sont devenus furieusement à la mode. Depuis, le nombre des personnes se revendiquant de cette culture n’a cessé de croitre et les signes exterieurs distinctifs leur permettant d’afficher cette appartenance au groupe se sont fait de plus en plus visibles. Voici les quatre moyen les plus courants d’afficher sa Geekitude au quotidien…

1: LES AUTOCOLLANTS/STICKERS

Sans doute le moyen le plus simple et surtout abordable de revendiquer votre addiction à une marque de l’électronique grand public, une bande dessinée, un jeu vidéo ou une série, les autocollants ou stickers on l’avantage de pouvoir se coller n’importe ou.

Que ce soit pour décorer votre ordinateur portable, le dos de votre smartphone voir même se glisser à l’arrière de votre véhicule (vous avez sans aucun doute déjà vu les fameux autocollants en forme de pomme croquée fournis avec les produits Apple collés à l’arrière d’une voiture), les stickers tendance Geek sont de plus très simples à se procurer.

2: LES T-SHIRTS

Tout aussi abordables et répandus que les stickers, les t-shirts tendance Geek imprimés au couleurs d’une marque ou à l’effigie d’un personnage de bande dessinée, jeu vidéo, série, d’un film ou encore d’un meme internet sont également un excellent moyen d’exprimer clairement votre Geekitude.

Petit avantage de ce vêtement face aux stickers collés sur un ordinateur parfois enfermé dans une pochette ou à un smartphone glissé dans une poche, tant que vous le portez, le t-shirt envoi un message instantané et permanent à toute personne croisée.

3: LES ACCESSOIRES POUR SMARTPHONES

Indiscutablement l’un des appareils électroniques les plus répandus de tous les temps, le smartphone a rapidement su se rendre indispensable. Les plus accros d’entre nous ne sortent en effet jamais sans leur précieux qui de ce fait et de par sa nature, nous suit partout.

Ainsi, ce petit appareil électronique peut également se transformer en porte-étendard et nous permettre d’afficher notre Geekitude en toute occasion. Pour se faire, il suffit par exemple d’opter pour une coque de protection avec un imprimé correspondant à votre geekerie de prédilection voir même revêtant les formes d’un objet geek culte tel qu’une GameBoy.

4: LES TATOUAGES

Dernière option qui s’offre à celles et ceux qui ont vraiment leur passion dans la peau, le tatouage reste l’ultime moyen d’afficher aux yeux du monde votre amour pour un objet, un personnage ou une franchise de l’univers Geek ou plus généralement votre appartenance à cette communauté.

Tout du moins, à condition que cette oeuvre soit placée sur une partie du corps restant la plupart du temps découverte. Bien plus couteuse, douloureuse et difficilement reversible, cette dernière solution reste bien évidemment réservée aux plus aux plus addicts d’entre nous…